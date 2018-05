Spartaan '20 JO13 naar de eredivisie, maar verliest van PSV

De talenten van Spartaan '20 onder 13 hebben dit seizoen geschiedenis geschreven. Zij gaan volgend seizoen de eredivisie in. Woensdag speelde de ploeg (die op voorhand derde stond in de eerste divisie) tegen PSV om volgend jaar in het hogere segment van de eredivisie te mogen spelen. Promotie naar het lagere gedeelte van de eredivisie was al bewerkstelligd.

Om in 'eredivisie hoog' te mogen spelen, zal de onder 13-ploeg bij de eerste vier van de eerste divisie moeten eindigen. Woensdag kon daar een grote stap in gezet worden omdat concurrent PSV op bezoek kwam.

Van die ploeg uit Eindhoven werd uiteindelijk met 0-1 verloren. Maar de hoop op een nóg grotere stunt is nog levend. De ploeg bezit nu de vierde plek en moet De Graafschap (die een aantal wedstrijden meer speelde) onder zich houden.

Trainer Karim El Mahjoubi heeft er in ieder geval nog genoeg vertrouwen in. "We staan op dit moment twee punten voor op De Graafschap. Zij hebben één wedstrijd meer gespeeld en wij treffen ze nog. We hebben dus alles nog in eigen hand."

Jeugdvoorzitter Erik Zijlmans verklapt verder nog het geheim van de jeugdopleiding van Spartaan '20. "Het zit hem in de teamspirit. Het is hier heel belangrijk dat iedereen zich conformeert aan het team, zowel de begeleiding als de spelers. En daar dan geen concessies in doen. Dan krijg je vanzelf dat iedereen voor het team gaat werken. Clubs als PSV hebben heel mooie talenten, dus zal je zelf uit een ander vaatje moeten tappen om daar in de buurt te komen."

Bekijk hierboven de interviews met trainer El Mahjoubi en jeugdvoorzitter Zijlmans.

Maandag in Sportclub Rijnmond is er een reportage te zien van de wedstrijd van Spartaan '20. Met onder meer reacties van twee spelers. De uitzending begint om 17.30 uur.