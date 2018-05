Flakkeese bierbrouwer in een jaar naar de top

Brouwmeester Jan-Willem Kramer (l) met zijn team in het proeflokaal aan de Oostdijk in Sommelsdijk

Brouwerij Solaes in Sommelsdijk op het eiland Goeree-Overflakkee is in de race voor de titel van meest bijzondere brouwerij. In Zuid-Holland hebben is deze titel al veroverd. Nu proberen de brouwers heel Nederland te overtuigen met hun speciaal biertjes.

"We waren heel verrast dat we als winnaar van de provincie uit de bus kwamen. En als we zien wat we nu landelijk doen als klein brouwerijtje op Goeree-Overflakkee, is dat echt bizar", zegt brouwmeester Jan-Willem Kramer. Zijn brouwerij staat in de verkiezing als tweede favoriet om de titel in de wacht te slepen.

Een jaar geleden kwam de brouwerij in Sommelsdijk pas met z'n eerste bier. "Toen we net waren begonnen, hadden we met regelmaat tekort. Het eerste bier was binnen zes dagen uitverkocht."

Dat het Solaes-bier zo populair is, weet Kramer wel te verklaren: "Mensen zijn heel trots dat het bier van dit eiland komt. De laatste keer dat hier bier werd gebrouwen, was tweehonderd jaar geleden."