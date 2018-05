'Alleen voor bewoners', dat begrijpen de buitenlandse parkeerders in Kinderdijk niet

De bewoners van Kinderdijk hebben er al jaren last van maar een oplossing is er nog altijd niet. De vele toeristen die de wereldberoemde molens komen bekijken, parkeren massaal op de parkeerplaatsen langs de Molenstraat.

Bewoners kunnen er regelmatig hun eigen auto niet kwijt omdat de parkeervakken volstaan met vaak buitenlandse auto's.

Op de dijk geldt een parkeerverbod voor kampeerauto's. Dat werkt niet goed, zegt Liesbeth Rijsdijk. "Er zijn speciale parkeerplekken voor de campers maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt, omdat het slecht staat aangegeven."

Regelmatig heeft Liesbeth een geparkeerde camper voor haar deur. "Die staat dan op de parkeerplek waar wij normaalgesproken onze auto kwijt kunnen. Dan hebben we telkens andere 'overburen'. Ze parkeren en staan dan ook nog bij ons naar binnen te zwaaien!"

"Dat klinkt leuk," zegt Liesbeth "maar we hebben er best wel overlast van.

Er moet gewoon betere bewegwijzering komen zodat ze weten waar ze moeten zijn. En er moet meer controle komen op het parkeerverbod."

Frans gezin



Op lantarenpalen langs de Molenstraat hangen bordjes met de tekst PARKEREN ALLEEN VOOR BEWONERS. Het Franse gezin dat de auto bij bordje heeft geparkeerd heeft geen idee wat het dringende verzoek betekent. "Wij kunnen het niet lezen, zegt de Francaise, "maar toch sorry, we wisten het niet."

"Ja dat is logisch, dat zou jezelf toch ook doen in het buitenland,"zegt Johan Veldhuizen, voorzitter van de belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. "De parkeervakken zijn openbaar, dus buitenlandse auto's mogen daar gewoon parkeren. Wij hebben de gemeente Molenwaard al eens voorgesteld om met parkeervergunningen te werken of een blauwe zone met ontheffing voor bewoners. Maar dat is niet overgenomen. "

Beschermd natuurgebied

Een ander voorstel van de belangenvereniging aan de gemeente Molenwaard was het realiseren van een parkeerterrein voor 150 auto's onderaan het talud van de Lekdijk, vlakbij de toeristeningang van Kinderdijk. Veldhuizen: " Dat werd destijds afgewezen omdat een Natura 2000 gebied zou zijn, een beschermd natuurgebied dus. Achteraf blijkt het niet zo te zijn, maar op die plek is nu wel een halteplaats voor bussen gekomen."

Ondertussen blijft de parkeeroverlast voor bewoners.voortduren. "Het is lastig want er is maar beperkte ruimte hier langs de dijk, zegt Veldhuizen. "Een oplossing zoals parkeren op afstand, moet buiten Kinderdijk gevonden worden. De gemeente Alblasserdam en Molenwaard zijn nu bezig met gebiedsvisie met oplossingen maar dat is lange termijn werk."