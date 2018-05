Deel dit artikel:











Scorende Wijnaldum naar finale van de Champions League Champions League

Georginio Wijnaldum heeft woensdagavond zich met Liverpool gekwalificeerd voor de finale van de Champions League. De oud-Feyenoorder verloor met de Engelse ploeg weliswaar met 4-2 op bezoek bij AS Roma, maar door de 5-2 overwinning in het eerste duel op Anfield was deze uitslag voldoende voor een plek in de eindstrijd voor The Reds.

In de terugwedstrijd had Wijnaldum ook een belangrijk aandeel, want de middenvelder maakte in de 25e minuut de 1-2 voor Liverpool. AS Roma-spelers Kevin Strootman en Rick Karsdorp kwamen bij AS Roma niet in actie.