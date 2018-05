Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 28-04-2018 muziek-voor-volwassenen-03

Album van de Week is "Out From Under" van Michael McDermott.

In deze uitzending veel gitaar blues en country muziek met o.a. Dr. Hook, Tinsley Ellis, Kris Kristofferson en Michael Burks. Documenten: PlaylistDerksen180428