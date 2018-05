Basketballers Dordrecht naar Eredivisie

De basketballers van Dutch Windmills uit Dordrecht gaan volgend seizoen basketballen in de Eredivisie. De club uit de Drechtstad heeft zich als tiende club ingeschreven voor het komende eredivisieseizoen.

Dutch Windmills werd twee jaar geleden opgericht door initiatiefnemer Ton Sels en bracht daarmee het professionele basketbal terug in Dordrecht. Nu gaat de ploeg dus spelen op het allerhoogste niveau. De laatste club uit de Drechtstad die in de Eredivisie speelde was Frisiol/Rowic in de jaren zeventig en tachtig.

Dutch Windmills is naast Forward Lease Rotterdam Basketbal de tweede club uit de regio Rijnmond die in de Eredivisie gaat basketballen.