Haringvlietbrug dicht door storing Foto: archief

De Haringvlietbrug in de A29 heeft te kampen met een storing. Daardoor is de brug in beide richtingen dicht.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. Monteurs zijn onderweg om de problemen te verhelpen. Verkeer dat vaststond bij de brug, moet onder begeleiding keren.

Tweede storing in een week

Vorige week donderdag was het ook raak op de Haringvlietbrug. Het brugdeel dat open stond, wilde niet meer naar beneden. De storing was toen na drie kwartier verholpen.