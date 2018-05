Bijna-doodervaring bracht uit Rotterdamse bergbeklimmer 'piramide van inzicht'

Het klinkt als een nachtmerrie: ergens in the middle of nowhere in een gletsjerspleet vallen. Het overkwam de 43-jarige Evert Heintz uit Rotterdam in 2002. Nu, meer dan vijftien jaar later, blikt hij in een boek terug op deze bijna-doodervaring en wat er toen allemaal in hem loskwam.

In de zomer van 2002 besloot Heintz alvast het gebied te gaan verkennen dat hij vijf dagen later met een vriend zou gaan beklimmen. Hij vertrok 's nachts in het pikkedonker, in zijn eentje. Hij moest over een randspleet klimmen om de noordwand te bereiken, maar daar ging het fout.

"Ik wilde over die gletsjerspleet klimmen, maar opeens zakte de grond onder m'n voeten weg en viel ik vijftien meter naar beneden in die gletsjerspleet. Ik belandde op een sneeuwbrug en ik vervloekte mezelf voor wat er gebeurd was", vertelt Heintz donderdagochtend op Radio Rijnmond.

In plaats van in paniek te raken door wat er zojuist gebeurd was, zette Heintz een knop om en zocht een weg omhoog. Doordat hij meteen in actie kwam, heeft hij er 'maar' twee uur over gedaan om uit de spleet te klimmen.

Door deze bijna-doodervaring kwam hij erachter dat je mentaal meer kunt dan je denkt. "Het is een bewustzijnstoestand die je kan beïnvloeden, waarbij je helemaal opgaat in een moment en de activiteit daardoor ook succesvol aflegt", vertelt Heintz. Hij werkte zijn ervaringen uit Zwitserland uit in een 'piramide van inzicht', die uitgelegd wordt in zijn boek 'Een leven lang flow'.

Piramide van inzicht

"De basis is dat je honderd procent verantwoordelijk bent voor je eigen ervaringen. Dat gaat niet zozeer om wat je overkomt, maar wel dat je een keuze hebt over hoe je met ervaringen omgaat", legt Heintz uit. "Je kunt in de slachtofferrol kruipen van 'oh, dat overkomt mij weer', maar je kunt ook denken: 'vervelend dat mij dit overkomt, hoe kunnen we tot een oplossing komen?'"

In de top van de piramide zit 'oordeelvrije aandacht'. "Veel mensen hechten waarde aan hun gedachten en emoties, waardoor het ze juist gaat blokkeren. Als je het meer kijkt vanuit onbevangenheid, dan is het zoals het is. Dan kun je gewoon mens zijn, zoals kinderen dat ook heel goed kunnen."

Niet zweverig, maar praktisch

Hoewel het misschien zweverig klinkt, vindt Heintz het verre van dat. Hij omschrijft het als een concrete manier om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor meer geluk, gezondheid en kwaliteit in het leven.

"Het is juist erg praktisch. Het is direct toepasbaar in de praktijk. Alles waar je aandacht aan besteed, groeit. Als jij aandacht besteed aan negatieve gedachten, wordt dat dus groter. Je moet je focussen op dingen die je blij maken."

Aanstaande vrijdag geeft Heintz een lezing over zijn boek 'Een leven lang flow' en zijn Piramide van Inzicht. Mensen die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom in de Fonteinkerk in Rotterdam-Hillegersberg.