Volg straks live de persconferentie van Feyenoord

Feyenoord maakt zich op voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. In het noorden van het land neemt de Rotterdamse club het op tegen sc Heerenveen. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft rond 12:15 uur een persconferentie over het laatste duel van de Rotterdammers van dit eredivisieseizoen.

