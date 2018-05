Van Gastel langer assistent-trainer bij Feyenoord

Jean-Paul van Gastel heeft zijn contract als assistent-trainer van Feyenoord verlengd. De oud-middenvelder van de Rotterdammers had een aflopende verbintenis, maar hij heeft zijn verblijf in De Kuip met twee jaar verlengd.

Van Gastel maakt sinds 2011 al deel uit van de technische staf van Feyenoord. Eerst was hij assistent onder leiding van trainers Ronald Koeman en Fred Rutten. Vanaf het seizoen 2015/2016 is de Brabander de rechterhand van coach Giovanni van Bronckhorst.

Van Bronckhorst liet op de wekelijkse persconferentie weten dat hij blij is met de contractverlenging van assistent-trainer Jean-Paul van Gastel. "Voor mij en voor de club mooi dat hij heeft bijgetekend. De wisselwerking is goed, je weet wat je aan elkaar hebt. We vertrouwen elkaar", zegt Van Bronckhorst.

Eerder meldde Feyenoord dat het contract van assistent-coach Jan Wouters niet wordt verlengd. De Rotterdammers zijn nog op zoek naar een vervanger.