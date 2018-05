Benzineprijzen stijgen flink, maar dat heeft niet iedereen in de gaten

Automobilisten, scootergebruikers en motorrijders zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben: brandstof wordt steeds duurder. De prijs van benzine is de afgelopen 2,5 jaar niet zo hoog geweest als nu, meldt het CBS. Boosdoener: de olieprijs die flink stijgt.

De prijs steeg afgelopen maand naar gemiddeld 1,61 euro per liter Euro95. In tien jaar tijd is de prijs aan een pomp aan de snelweg 8,9 procent gestegen; bij een lokale onbemande pomp is dat 6,4 procent.

Het gat tussen de onbemande pompen en de tankstations aan de snelweg is sinds 2008 gestegen van 9 naar 13 eurocent per liter.

Niet in de gaten

Bij de onbemande pomp aan de Vierhavensstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft niet iedereen door dat de prijzen zo gestegen zijn. "Ik ga gewoon tanken en betalen", zegt een klant.

Ook een andere automobilist moet toegeven niet altijd op de prijs te letten. "Ik tank wanneer het nodig is. In mijn auto zit een app, die let op de benzineprijzen." Zijn navigatiesysteem brengt hem vervolgens naar een goedkopere pomp.

Wel vindt hij de hoge prijzen een slechte zaak voor de consument. "Maar het is goed voor alle landen die olie produceren."