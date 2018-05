Feyenoord met ander team van start tegen sc Heerenveen

Feyenoord zal komende zondag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen sc Heerenveen 'met een ander team' aantreden dan tegen Sparta. Trainer Giovanni van Bronckhorst weet alleen nog niet welke wisselingen hij wil doorvoeren. "Maar er gaat iets veranderen", liet hij op de wekelijkse persbijeenkomst doorsijpelen.

Voor de Rotterdammers staat er niets meer op het spel, omdat de beker en de vierde plaats al binnen zijn. Eén ding is wel zeker: Justin Bijlow zal in Friesland het doel van Feyenoord verdedigen. Van Bronckhorst is gecharmeerd van de jonge doelman: "Hij is een keeper met toekomst. We moeten goed kijken naar zijn ontwikkeling. Ik zie zijn toekomst positief in."

Tegenover de ontwikkeling van Bijlow staat de aflopende huurverbintenis van Kenneth Vermeer bij de Belgische ploeg Club Brugge. Van Bronckhorst heeft met de keeper, die momenteel herstellende is van een blessure, wel gesproken. "Het is nog niet duidelijk wat er met hem gaat gebeuren", aldus de coach.

'Van Persie moet zijn gevoel volgen'

Over de toekomst van Robin van Persie was er geen witte rook te zien rondom De Kuip. Van Bronckhorst laat de keuze aan de aanvaller: "Ik ga hem geen duwtje in de goede richting geven. Hij moet zijn gevoel volgen. Dat is het advies dat ik aan hem geef."