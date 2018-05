Donderdag in Bureau Rijnmond: een spelcomputer en overvallen

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder andere aandacht aan een overval en een verhandelde spelcomputer.

In september vorig jaar werd een eetcafé aan de Asterlo in Rotterdam-Zuidwijk overvallen. De eigenaar van de tent stond ineens oog in oog met een man met een groot mes.

Het personeel is zich rot geschrokken en heeft nog steeds last van deze overval. Van de overvaller zijn beelden beschikbaar. De politie is ook op zoek naar een specifieke getuige.

Spelcomputer

De verkoper van een spelcomputer kwam halverwege maart met lege handen te staan. De koper die aan de deur kwam van de Van Hallstraat in Schiedam, trok de computer uit handen van de eigenaar en sloeg op de vlucht.

Het apparaat werd later door hem en twee anderen aangeboden bij een opkoper op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Een van de drie is inmiddels aangehouden. De andere twee zoekt de politie nog.

Ook wordt donderdag opnieuw aandacht besteed aan een overval in de Vlaardingse Händelstraat en een straatroof in Schiedam.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.