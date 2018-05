Vijf jaar cel en tbs geëist voor uitbuiten van minderjarigen in prostitutie

Als het aan justitie ligt, gaat Rotterdammer Humphrey R. vijf jaar de cel in voor het aanzetten van minderjarige meisjes tot prostitutie. De verdachte zou ook naar een tbs-kliniek moeten.

R. (33) zelf ontkent alles wat hem ten laste is gelegd. "Die meiden lopen te liegen. Ze willen alles op mij afschuiven, terwijl ze zelf met prostitutie bezig waren."

Naast het aanzetten van minderjarigen tot prostitutie wordt R. ook seksueel misbruik en het maken van kinderporno ten laste gelegd. De verdachte zou deels hebben samengewerkt met zijn 22-jarige vriendin, die zich na de zomer ook voor de rechter moet verantwoorden.

De meisjes die R. zou hebben misbruikt waren destijds 13 en 17 jaar oud. De jongste was zijn buurmeisje. Zij paste wel eens op de baby van R. Volgens de rechter was de tiener kwetsbaar en had zijn persoonlijke problemen. "Zo kwam zij niet op mij over", zegt R. daarover.

Hij houdt vol dat het buurmeisje vrijwillig in de prostutie is gestapt en dat hij het haar juist had afgeraden.

Tas met dildo's

Het 17-jarige meisje was een vriendin van de 13-jarige. Volgens R. koos ook zij er ook zelf voor om zich te laten betalen voor seks.

Van de meisjes bestond een profiel op een sekssite. R. ontkent de foto's daarvoor te hebben gemaakt. "Wel is het gebeurd met mijn toestel. Want ik heb een toestel met veel megapixels."

Justitie gaat niet in dat verweer mee. Humprey R. zou wel degelijk pikante foto's van de meisjes hebben gemaakt voor de profielen op de sekssites. Ook gaf hij de meisjes drugs, regelde hij klanten en deelde hij als pooier in de betalingen.

Met het 13-jarige meisje zou hij bovendien te zien zijn geweest in seksfilmpjes. R. ontkent dat die filpjes bestaan, maar volgens justitie hebben meerdere mensen daarover verklaard.

R. zou ook een vuurwapen in huis hebben gehad. Zijn vriendin wist niets van dat pistool af, zegt hij. Maar hoe kon het dan, wil de rechter weten, dat het dna van zijn vriendin op het wapen is gevonden? "Dat komt", zegt R., "omdat ik het wapen in een tas met dildo's had gedaan."

Verkrachting

Humphrey R. zit al tien maanden in voorarrest. Hij werd eerder veroordeeld voor poging doodslag en voor verkrachting. Volgens een psychiater, die hem in het verleden onderzocht, heeft hij een antisociale stoornis.

In eerdere rapporten werd geadviseerd om hem tbs op te leggen, om nieuwe zedendelicten te voorkomen. De rechters gingen daar toen niet in mee.

De rechter in Dordrecht probeert R. donderdag alsnog te bewegen om naar het Pieter Baan Centrum te gaan. Maar hij blijft weigeren, uit angst voor tbs. "Dan zit je daar voor iets dat je niet hebt."