Geen StrongmanRun door brand in Outdoor Valley

De StrongmanRun Rotterdam gaat dit jaar niet door. Reden is de grote brand vorige maand bij sportcentrum Outdoor Valley in Bergschenhoek.

De schade daar is zo groot dat het niet meer lukte alle voorbereidingen voor de wedstrijden op tijd af te krijgen, laat de organisatie weten.

De StrongmanRun is een evenement waarbij hardlopers een parcours afleggen over onverharde paden en onderweg allerlei obstakels tegenkomen.

Ook de FamilyRun en de StrongSisterRun zijn afgelast. De runs stonden gepland van 10 t/m 13 mei. Deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug of kunnen deelnemen aan een andere run, in september in Rotterdam-Hillegersberg.