Deel dit artikel:











Ongeval A12: zes gewonden en weg dicht tot na spits Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie Foto: MediaTV

Snelweg A12 is bij Zevenhuizen in beide richtingen afgesloten na een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen is dwars door de middenberm heen gereden. Tegenliggers aan de andere kant van de snelweg botsten op de vrachtwagen.

De ravage is enorm. Naast de vrachtwagen zijn ook twee auto's en een bestelbus bij het ongeluk betrokken. Zes mensen zijn gewond geraakt. Volgens Rijkswaterstaat is de weg bij Zevenhuizen waarschijnlijk tot na de avondspits afgesloten. Niet alleen moeten de wrakken weggehaald worden, ook moet er politieonderzoek plaatsvinden en de vangrail worden vervangen.