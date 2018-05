Deel dit artikel:











Vrachtwagen rijdt door middenberm, snelweg bij Zevenhuizen dicht Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

Snelweg A12 is bij Zevenhuizen in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Een vrachtwagen is dwars door de middenberm heen gereden. Tegenliggers aan de andere kant van de snelweg botsten op de vrachtwagen.

Naast de vrachtwagen zijn ook twee auto's en een bestelbus bij het ongeluk betrokken. Een van de inzittenden zou bekneld zitten. Volgens Rijkswaterstaat is de weg bij Zevenhuizen nog zeker tot 16:30 uur afgesloten. Niet alleen moeten de wrakken weggehaald worden, ook moet er politieonderzoek plaatsvinden en moet de vangrail worden vervangen.