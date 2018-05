Een man met een capuchon en een zonnebril heeft donderdagmiddag een snackbar aan de Imkerstraat in Rotterdam-Zevenkamp overvallen. Hij kwam rond 13:30 uur de zaak binnen en bedreigde een medewerker met een mes.

Of de overvaller ook iets heeft buitgemaakt, is niet bekend. Sinds 2009 is het nu al de vierde keer dat de zaak het slachtoffer is van een overval.