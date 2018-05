Deel dit artikel:











Merendeel verkooppunten verstrekt nog alcohol aan minderjarigen Ter illustratie (foto: ANP - Jeroen Jumelet)

Verkooppunten van alcohol verkopen nog in meer dan de helft van de gevallen drank aan minderjarigen. Dat blijkt uit onderzoek dat de GGD en gemeenten het afgelopen najaar in de regio Zuid-Holland Zuid hebben gedaan. Sinds 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een 17-jarige 'mystery shopper'. Deze werd op pad gestuurd met de opdracht om alcohol te kopen bij supermarkten, slijterijen, sportkantines, cafetaria's en horecagelegenheden. In 59 procent van de gevallen lukte dat vorig jaar zonder moeite. In 2014 slaagden de mystery shoppers in 67 procent van de gevallen om alcohol te kopen. Hoewel het percentage dus gedaald is, concluderen de gemeenten en GGD dat alcohol voor minderjarigen nog steeds makkelijk te verkrijgen is. De regio Zuid-Holland Zuid scoort overigens beter dan het landelijk gemiddelde. Aanbeveling

De partijen geven als aanbeveling aan gemeenten aan om hun beleid aan te scherpen, zoals het vaker inzetten van testkopers en aanscherpen van het schenktijdenbeleid bij sportverenigingen.