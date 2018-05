Wethouder Molenwaard 'begrijpt de zorg van mensen' over parkeerproblematiek

"Ik begrijp de zorg van de mensen wel", zegt wethouder Paul Verschoor van de gemeente Molenwaard. Bewoners van Kinderdijk kunnen al jaren hun auto moeilijk kwijt in de buurt, omdat de parkeervakken volstaan met vaak buitenlandse auto's.

"We zijn voortdurend bezig met de parkeerproblematiek", vertelt Verschoor. "Op korte termijn zal het lastig zijn daar een oplossing voor te vinden. Maar op de middellange/lange termijn zijn we daar wel mee bezig."

Bewoonster Liesbeth Rijsdijk vertelde eerder dat onder meer het parkeerverbod voor kampeerauto's op de dijk niet goed werkt. Ook worden de verkeersverboden alleen in het Nederlands aangegeven, waardoor buitenlandse toeristen niet eens een idee hebben wat het dringende verzoek op die borden betekent.

Stop-and-go

"We hebben voor dit seizoen een aantal maatregelen genomen", zegt Verschoor. "We hebben een parkeerterrein gehuurd voor bussen, zodat bussen niet in het molengebied hoeven te staan." Ook is er in de Molenstraat een stop-and-go-zone ingericht. "Bussen kunnen mensen laten uitstappen en doorrijden naar de parkeerplaats."

De verwijzing naar de verschillende parkeerterreinen voor campers en bussen kan volgens Verschoor beter. "We hebben veel te maken met buitenlandse toeristen, dus misschien moeten we ook onderborden gaan maken met buitenlandse teksten, bijvoorbeeld in het Engels."

Meer parkeergelegenheid

Het ontruimen van een weiland voor meer parkeergelegenheid, zit er waarschijnlijk niet in. "Dat is lastig. Het buitengebied in onze gemeente wordt beschermd."

Wel wordt er nadrukkelijk gekeken naar de westrand van Nieuw-Lekkerland, om daar parkeerplaatsen voor campers, auto's en bussen te kunnen maken. "Dat is een gebied waar nu een gemeentewerkplaats en de rioolzuiveringsinstallatie zitten."

"We zijn er serieus mee bezig", vertelt Verschoor strijdvaardig. "Als je iets kan betekenen voor mensen, is dat nooit een hopeloze strijd."