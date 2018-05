Bijlow hoopt een mix te worden tussen Jones en Vermeer

Justin Bijlow zal deze zondag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen weer onder de lat staan bij Feyenoord. De jonge goalie leert nog iedere dag op de training van Brad Jones en eerder ook Kenneth Vermeer. ''Als je die twee mixt, heb je denk ik de perfecte keeper'', zegt Bijlow.

''Je kunt me op voetballend gebied wel vergelijken met Vermeer. Daarin heb ik veel van hem geleerd.'' Het 20-jarige keeperstalent heeft van Jones juist weer leren anticiperen op hoge ballen. ''En ook het positie kiezen en hoe je echt een kerel in de goal moet zijn. Van beide keepers heb ik heel veel geleerd. Als je die twee mixt, heb je denk ik de perfecte keeper.''

Ondanks dat Bijlow een jonge keeper is, heeft hij naar eigen zeggen al genoeg kwaliteiten. "Het meevoetballende gedeelte is, denk ik, een van mijn betere punten, maar ook één op één en bij hoge ballen ben ik goed."

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst ziet veel potentie in Bijlow. "Hij is een keeper met toekomst, een fantastische jongen en een echte prof. De ambitie die hij heeft vind ik mooi, het is goed dat spelers er alles aan doen om hun droom te halen. We moeten goed kijken naar zijn ontwikkeling. Ik zie zijn toekomst positief in."

Wat Bijlow nog meer te vertellen had over zijn ontwikkeling en welke taal hij momenteel aan het leren is, zie je in het bovenstaande interview met Jan Jaap Pruysen.