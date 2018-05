Brandonveilig pand Hogeschool Rotterdam tegen de vlakte

Gebouw C sloot in januari vanwege de brandveiligheid Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Gebouw C van de Hogeschool Rotterdam aan Kralingse Zoom wordt gesloopt. Donderdag kwam de onderwijsinstelling met resultaten naar buiten van het onderzoek naar de brandveiligheid van gevelplaten van het pand. Daarna is besloten het pand vervroegd te gaan slopen.

Het pand van de Hogeschool Rotterdam sloot begin dit jaar omdat de gevelplaten aan de buitenzijde brandgevaarlijk zijn. Dat bleek uit onderzoek dat de school had laten uitvoeren na een brand in de Grenfell Tower in Londen waarbij 71 doden vielen. Die brand was namelijk zwaar versterkt door de brandbare gevelplaten.

Nu blijkt uit vervolgonderzoek in gebouw C van locatie Kralingse Zoom dat de gevelplaten aan de binnenzijde ook niet voldoen aan de brandveiligheidsnormen.

Sloopplannen

Er waren al plannen om gebouw C af te breken en nieuw te bouwen. Nu blijkt dat de studenten niet terug kunnen in het pand aan de Kralingse Zoom, zullen de plannen voor nieuwbouw naar voren worden gehaald.

De drieduizend studenten van de Engelstalige economie-opleidingen krijgen nu les het WTC aan het Beursplein. Vanaf september dit jaar worden zij gehuisvest op de locatie Posthumalaan.

Gemeente Rotterdam

Ook de gemeente Rotterdam heeft haar panden nagekeken op brandveiligheid. In totaal werden 30 gemeentelijke gebouwen gecontroleerd op basis van criteria als de hoogte, de gevelbekleding en of er in het gebouw wordt geslapen. Er zijn geen gebouwen onveilig verklaard.