Deel dit artikel:











ECT treft schikking na dodelijk ongeval Het ongeval in 2014

Containerbedrijf ECT heeft een schikking getroffen met justitie over een arbeidsongeluk in 2014. Door het betalen van 110 duizend euro komt er geen rechtszaak. Eerder was er ook al een regeling getroffen met de slachtoffers.

Ruim vier jaar geleden viel bij het laden van een binnenvaartschip een deel van de lading op de stuurhut. De kapitein van het schip kwam daarbij om het leven. Een medewerker van ECT raakte gewond. Het terminalbedrijf geeft toe dat ze mede aansprakelijk zijn voor het ongeluk. Sindsdien zijn verbeteringen doorgevoerd.