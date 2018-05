Verkeerschaos in centrum Rotterdam voorbij

Op belangrijke wegen als de 's-Gravendijkwal, de Westblaak en de Nieuwe Binnenweg was er donderdagmiddag geen doorkomen aan. De problemen werden veroorzaakt door een ongeluk op de Westblaak.

Verkeersregelaars gingen naar de plek van het ongeluk. Er werd een ambulance opgeroepen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Tegen het begin van de avond waren de grote verkeersopstoppingen in het centrum van Rotterdam voorbij.

De problemen werden verergerd doordat de Coolsingel nu ook dicht is richting het Hofplein. Bovendien is de Maastunnel ook al maanden afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden.