Kinderen uit asielzoekerscentrum Beverwaard dagje uit dankzij Rotterdamse ondernemers

Voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard was het donderdag een bijzondere dag. Honderd vluchtelingenkinderen werden een dagje mee uit genomen door Volop, een club van Rotterdamse ondernemers.

"We doen dit omdat we graag iets extra's willen betekenen voor de stad", zei initiatiefnemer Marcel Morcus. "En we denken dat dat ook kan door onze eigen bedrijfsmiddelen in te zetten."

Zo werd er donderdag gebowld bij één van de partners, Dok99 in Rotterdam-Hillegersberg, en was er een tour door Rotterdam geregeld door een andere Rotterdamse ondernemer: Ringelberg Touringcars.

Op het programma staat ook nog een bezoek aan de Kuip, een plek waar veel kinderen uit het AZC nog nooit zijn geweest: "het is eigenlijk wel heel erg groot hier", bevestigen meerdere kinderen enthousiast.

Een tour door Rotterdam is voor veel kinderen ook nieuw. Ze zijn onder meer langs de Rotterdamse hotspots gereden. "Ik vond vooral de kubuswoningen gaaf. Dat is scheef en eigenlijk heel raar."