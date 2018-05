Deel dit artikel:











Tentoonstelling over Hotel New York en Rijnmond Nu is er live bij Hotel New York - foto: Sylvio Pinas

Hotel New York in Rotterdam bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd! Het voormalige directiekantoor van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier werd door een dappere ondernemer in 1993 aangekocht, op een plek waar verder nog niet zo gek veel te beleven viel. Tel daarbij op dat de Erasmusbrug er nog niet was, dus zo makkelijk te bereiken was het hotel óók niet... Da's nu wel anders...

Geschreven door Ruud de Boer

In het Timmerhuis, bij de Meent, is er vanwege het 25-jarig bestaan vanaf morgen een tentoonstelling, waar WIJ vandáág al bij mogen zijn. Luister naar Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur!