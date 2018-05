Oud-spelers Feyenoord nemen afscheid bij testimonial Kuyt

Rick Karsdorp, Terence Kongolo en Eljero Elia zullen bij de Testimonial van Dirk Kuyt op zondag 27 mei afscheid nemen van het Feyenoord-publiek. De drie spelers vertrokken vorig seizoen uit Rotterdam na het behalen van het landskampioenschap, maar zij kregen tot zover geen mogelijkheid om door Het Legioen te worden uitgezwaaid.

Naast oud-Feyenoorders zullen ook voormalig ploeggenoten van Liverpool, Fenerbahce en Oranje aanwezig zijn bij het afscheidsduel van Kuyt. Verder zal Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst speciaal voor deze wedstrijd zijn voetbalschoenen weer aantrekken.

Bij de Dirk Kuyt Testimonial komen drie teams in actie: een combinatie van het huidige en ’oude’ Feyenoord, een selectie van Oranjespelers en ’Vrienden van Dirk’.

Kuyt stopte met zijn profcarrière na zijn hattrick in het kampioensduel tegen Heracles Almelo. Recent maakte de Katwijker zijn rentree bij Quick Boys in de derde divisie zaterdag, maar hij raakte twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen DVS '33 Ermelo geblesseerd. Uit voorzorg ging Kuyt toen naar de kant.