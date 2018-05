Deel dit artikel:











Vrijspraak voor bedreiging agenten Poke-a-Cop Go

Een 51-jarige vrouw uit Bennekom is vrijgesproken van het bedreigen van Rotterdamse agenten. De vrouw had op een website de hoofden van agenten geplakt op Pokemon-figuren. In een spel zou het mogelijk zijn zogenaamd stenen te gooien.

Volgens de rechter is er geen sprake van bedreiging omdat het gaat om virtuele figuurtjes en niet om daadwerkelijke personen. De vrouw had de site 'Poke-a-Cop Go' gemaakt uit onvrede over de arrestaties tijdens de anti-Zwarte Pieten-demonstraties in Rotterdam en Maassluis. Justitie zag het als opruiing en had een taakstraf van 60 uur geëist.