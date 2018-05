Deel dit artikel:











Boekhouder de cel in voor fraude Geld

De boekhouder van een Rotterdams organisatiebureau moet 16 maanden de cel in omdat hij 3,5 ton in eigen zak had gestoken. De man zegt het geld te hebben gestuurd naar een vrouw in Ghana.

De verdachte heeft al een regeling met zijn vroegere baas getroffen om het geld terug te betalen. Maar de ex-boekhouder kan op dit moment slechts 50 euro per maand terugstorten. Het organisatiebureau in Rotterdam was bijna failliet door deze verduisteringszaak. Het bedrijf moest noodgedwongen meer dan tien mensen ontslaan om te overleven.