Duinkonijn in een dip

Duinkonijnen in een dip, bosbaden, kinderboerderij De Kooi "waterproof" en boeken met Hubert in Chris Natuurlijk van 5 mei

Konijn in een dip

In de stad zie je overal konijnen, in de duinen juist niet. "Terwijl konijnen juist zo belangrijk zijn voor de duinen", vertelt boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten in Chris Natuurlijk. Samen met de boswachter gaat Chris Natuurlijk op zoek naar konijnen in Voornes Duin.

Bosbaden

Shinrin-Yoku is de Japanse term voor bosbaden. Het is een meditatieve bezigheid waarbij de zintuigen worden geprikkeld en volgens de beoefenaars is het gezond voor lichaam en geest. In Nederland staat het bosbaden nog in de kinderschoenen, maar MelO Feldkamp die met Orijin officieel Forest Bathing sessies mag begeleiden, denkt en hoopt dat dit snel verandert. Met haar kun je op pad door park, bos en strand om het bosbadderen te beleven. Chris Natuurlijk baddert mee in Tuin Schoonoord in Rotterdam.

Waterproof in de Week van Ons Water

Op kinderboerderij De Kooi in Rotterdam-Zuid kun je leren hoe je je tuin "waterbewust" kunt inrichten. Samen met het Waterschap Hollandse Delta zijn voorbeelden geïnstalleerd die het water opvangen of hoe je wateroverlast in de tuin kunt voorkomen. Bijvoorbeeld met een regenton of een groen dak. Op dinsdag 8 mei en dat valt precies in De Week van Ons Water , is de officiële ingebruikname van de voorbeelden die ook de kinderboerderij "waterproof"maken.

Alvast voor Moederdag

Boekenman Hubert van Belois met tips over boeken voor Moederdag. De boeken Duitse moeders De zeven wetten van de liefde en Wat Alice vergat komen aan bod.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.