Tentoonstelling combineert verhaal Anne Frank met jongeren van nu Het tweede deel van de tentoonstelling gaat over identiteit en discriminatie Het tweede deel van de tentoonstelling gaat over identiteit en discriminatie 'Laat me mezelf zijn' combineert het verhaal van Anne Frank met 'moderne' verhalen

Het bekende verhaal over het leven van Anne Frank in het achterhuis, maar ook de verhalen van hedendaagse jongeren die in aanraking komen met discriminatie: in de tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ in Sportspeeltuin Hillesluis in Rotterdam komen toen en nu samen.

De internationale tentoonstelling combineert het verhaal van Anne Frank met de verhalen van jongeren van nu. Zo kunnen bezoekers van alles lezen en zien over Anne en haar familie, maar bevat de tentoonstelling ook moderne verhalen. De combinatie van de twee delen binnen de expositie moet zorgen voor meer begrip en kennis, met name onder jongeren. Toen en nu

De expositie laat onder meer het portret van Michael zien: een jonge acteur die vanwege zijn huidskleur vaak wordt gecast voor hetzelfde soort rollen. ''De rol van buitenlander, vluchteling, illegale asielzoeker of iemand die slecht Nederlands spreekt,'' staat er onder zijn foto. ''Alleen maar omdat ik zwart ben en die beelden er dus volgens hen perfect bij passen.'' ''Een groot gedeelte van de tentoonstelling gaat echt over de geschiedenis,'' vertelt Daniëlle van der Meer van de Anne Frank Stichting. Het andere deel bevat modernere verhalen. ''Jongeren van nu die nog steeds in hokjes worden gestopt, die nog steeds maar een plaatje worden opgeplakt. Zij willen laten zien dat ze zoveel meer zijn.'' Toch staan een hoop kinderen inmiddels alweer generaties van Anne af, geeft Van der Meer toe. ''Het is voor veel kinderen een ver-van-hun-bed-show,'' vertelt ze. Jongeren aantrekken

De tentoonstelling in Hillesluis werd geopend door de Rotterdamse Clara Sies-Frank. Hoewel ze geen familie is van Anne, heeft Sies-Frank een joodse achtergrond en was ze jaren verbonden aan Stichting 4 Mei Comité Vreewijk. Ze hoopt van harte dat de tentoonstelling jongeren aan zal trekken, en dan met name jongeren die weinig weten van Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog. ''Ik vind het heel belangrijk om vooral jongeren bewust te blijven maken van wat er fout kan gaan als je uit onwetendheid handelt,'' legt ze uit. Hoe meer jongeren, hoe beter. ''Heel veel druppels vullen een meer.'' De tentoonstelling 'Laat me mezelf zijn' is nog tot en met 30 mei te zien in Sportspeeltuin Hillesluis.