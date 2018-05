Hoogste kantoorgebouw van Nederland is verkocht

De Maastoren in Rotterdam is verkocht aan een groep bedrijven. De toren is met 165 meter het hoogste kantoorgebouw van Nederland.

Voor welk bedrag de huidige Amerikaanse eigenaar het pand van de hand heeft gedaan, is niet bekendgemaakt. De toren staat er sinds 2010 en is sindsdien langdurig verhuurd aan de bedrijven Deloitte en AKD.

Rotterdam is koploper wat betreft hoge kantoorgebouwen. Nummer 2, De Delftse Poort (151 meter) en de nummer 3, De Rotterdam (151), zijn hier ook te vinden.

De hoogste woontoren in Nederland is op dit moment New Orleans (158 meter), die ook in Rotterdam staat. Dit record is vanaf 2020 in handen van de nieuwe Zalmhaventoren in Rotterdam, die meer dan 200 meter moet worden.