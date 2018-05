Jan (86) meerdere keren overvallen: 'Ik heb dit niet verdiend'

De 86-jarige Rotterdammer Jan van der Ent is er klaar mee. Een paar weken geleden werd hij met grof geweld overvallen. Kort daarop waagden de overvallers weer twee pogingen. "Ik ben er echt kapot van."

De hoogbejaarde Rotterdammer woont in het centrum. Een paar weken terug doet hij nietsvermoedend de deur open. "Ik werd omver geduwd", vertelt Jan. "Toen ik overeind was geklommen en 112 wilde bellen, was de overvaller al weg. Hij had mijn iPad gestolen."

Jan wordt emotioneel als hij vertelt over de twee pogingen die volgden. "In twee weken tijd zijn ze twee keer geweest", vervolgt Jan. "Gelukkig zat de deur op de haak. Ik zag een van die gasten een aanloop nemen om de deur in te trappen. Gelukkig deed ik net op tijd dicht."

"Waarom moet ik dit toch meemaken?", vraagt Jan zich af. "Ik heb als jongetje de oorlog meegemaakt. Ik heb dertig jaar lang mijn invalide vrouw verzorgd die inmiddels is overleden. Dit heb ik niet verdiend."

Niet naar buiten

De zoon van Jan maakt zich zorgen om zijn vader. "Hij kwam altijd graag buiten", zegt hij. "Maar dat doet hij nu minder makkelijk. En dat doet zeer."

De wijkagent heeft inmiddels samen met de Gebiedscommissie Rotterdam-Centrum een camera geplaatst voor de deur van de hoogbejaarde Rotterdammer. "Meerdere omwonenden hebben zich ontfermd over Jan", vertelt Hennie van Schaik, voorzitter van de gebiedscommissie.

Hotel

"Een hotel en een tandartsenpraktijk in de straat van Jan gaan ook een hek plaatsen voor zijn huis", vervolgt van Schaik. "Het moet nu echt eens afgelopen zijn."