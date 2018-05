De politie heeft twee mannen opgepakt voor een mishandeling op het Leerpark in Dordrecht.

Zowel het slachtoffer als de twee verdachten reden woensdagavond op de fiets op de Leerparkpromenade. Wat de aanleiding is voor de mishandeling, zegt de politie niet. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer is mishandeld.

De verdachten zijn 25 en 26 jaar oud. Om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurd is, is de politie nog op zoek naar getuigen.