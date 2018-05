Ondernemers Hoek van Holland blij met compensatie

Strandondernemers van Hoek van Holland hopen met de twee ton compensatie die ze krijgen de badplaats echt goed op de kaart te zetten. "Dit is een van de mooiste gebieden van Rotterdam en dat moeten nog heel veel Rotterdammers ontdekken."

Ze krijgen die compensatie vanwege de vertraging die de Hoekse Lijn he eft opgelopen. Deze metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland zou er dit strandseizoen al moeten zijn, maar door organisatorische problemen gaat het nog zeker tot het einde van dit jaar duren voordat de eerste metro's rijden.

Het is nog erg rustig op het terras, zeker voor een zonnige donderdag, merkt strandondernemer Jeroen van Anholt. "Normaal is het met dit lekkere weer wel drukker." Dat komt volgens hem, omdat het strand een stuk moeilijker te bereiken is met openbaar vervoer. "Wij krijgen de helft minder mensen met het ov", weet ondernemer Jacco Roest.

Na een motie van PvdA en VVD besloot wethouder Visser de ondernemers met ruim twee ton te compenseren voor de schade. Dit geld gaat niet direct naar de ondernemers, maar wordt gestoken in evenementen en promotie.

"Met die promotie kunnen we ook de komende jaren Hoek van Holland echt gaan neerzetten", zegt Roest die namens de strandondernemers onderhandelde met de gemeente. Bij de promotie worden alle ondernemers op het strand en in het dorp betrokken, benadrukt hij.

"Dat moet nog wel goed gecommuniceerd worden", zegt Van Anholt. Ondernemers op het meest noordelijke strand van Hoek van Holland dachten niet mee te profiteren van de compensatiemaatregelen. "Iedereen kan meedoen met deze compensatie. Dat gaan we volgende week op een ondernemersavond uitleggen", zegt Roest.