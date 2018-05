Tekstuele verwenners Mwah komen met nieuw boekje

Deel dit artikel:











De makers van Mwah, die korte onliners bedenken en publiceren, hebben een nieuw boekje uitgegeven. Het boekje, met de titel 'Liefde, je moet er van houden', gaat dit keer geheel over de liefde en is vormgegeven in de kleur van de liefde: rood!

De teksten zijn bedacht door Rotterdammer Erwin Pols. Volgens hem zijn het allemaal onliners die herkenbaar zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld: 'bij gebrek aan een goed boek, lees ik je gedachten' of 'je flirt de boel aardig op' of 'liefde maakt kind'. Het boekje bevat bijna honderd onliners en ligt vanaf vrijdag in de boekhandel.