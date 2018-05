4 mei in Rotterdam: jongerenherdenking voor oorlogsslachtoffers en twee minuten stilte

In heel het land wordt donderdag stil gestaan de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In Rotterdam wordt er op een aantal bijzondere plekken herdacht.

In het Nieuwe Luxor Theater wordt voor de tweede keer de Nationale Jongerenherdenking gehouden. De herdenking is speciaal gericht op jongeren, door ze op hun eigen manier te laten stilstaan bij oorlogslachtoffers van alle tijden.

De dag start met de bouw en het aansteken van het lichtjesmonument bij het Joods Kindermonument op de Kop van Zuid.

Een van de eerste herdenkingsmomenten in onze regio is om 10:00 uur in Vreewijk. Drie kwartier later worden de zeevarenden herdacht aan de voet van de Erasmusbrug bij het Nationaal Koopvaardijmonument. Burgemeester Aboutaleb zal bij het monument een krans leggen en het aanwezige publiek toespreken.

Twee minuten stilte

’s Avonds is de centrale herdenkingsbijeenkomst in de Grote of Sint-Laurenskerk. Deze begint om 18:30 uur.

De centrale herdenking bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ op Plein 1940 begint om 19:50 uur. De koraalmuziek is van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Burgemeester Aboutaleb legt hier een krans. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door het spelen van het Wilhelmus.

Alle activiteiten rond dodenherdenking zijn te vinden op een speciale pagina van de gemeente Rotterdam.