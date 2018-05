Deel dit artikel:











'Oorlogsslachtoffers in de koopvaardij krijgen te weinig erkenning' oud-kapitein op de grote vaart Joop van de Kop Het monument voor de Koopvaardij: De Boeg De groep mannen die noodgedwongen jaren op zee zaten vanwege de oorlog worden hier geëerd

De mannen die werkten in de koopvaardij en omkwamen in de Tweede Wereldoorlog krijgen te weinig erkenning. Dat vindt de Rotterdamse oud-kapitein op de grote vaart Joop van de Kop. Hij zet zich al jaren in om meer aandacht te krijgen voor de groep mannen die noodgedwongen jaren op zee zaten vanwege de oorlog.

"Sommigen mannen gingen in 1938 van huis en kwamen pas zeven jaar later weer thuis. Zonder hun hadden we de oorlog nooit gewonnen. Zij waren heel belangrijk voor het vervoeren van goederen en troepen voor de geallieerden", aldus Van de Kop. Ondanks het feit dat er ieder jaar een herdenking is bij het monument De Boeg, dat naast de Erasmusbrug aan de Maas staat, vindt Joop van den Kop dat er toch meer aandacht moet zijn voor het lot van deze mannen. "Er zou veel meer op school over gepraat moeten worden zodat we deze kerels nooit vergeten." Vrijdag 4 mei om 11.00 uur is de herdenking voor de koopvaardij bij De Boeg.