Deel dit artikel:











Rotterdamse basketballers dwingen derde duel af na spektakelstuk Rotterdam - Den Bosch

De basketballers van Forward Lease Rotterdam hebben in de kwartfinale van de play-offs om het kampioenschap een derde duel afgedwongen. Na een 99-64 verlies in Den Bosch tegen New Heroes werd het tweede duel thuis gewonnen in overtime.

Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de ploeg van Armand Salomon anders voor de dag kwam dan in de uitwedstrijd van dinsdag. Vrijwel de hele wedstrijd stond het voor. In kwart vier kwam Den Bosch terug en volgde er een zinderende slotfase. In een kolkend Topsportcentrum kwam Rotterdam in het laatste kwart terug van een achterstand waardoor de eindstand 84-84 was. In overtime kwamen de bezoekers weer voor, maar trok Forward Lease met 97-93 aan het langste eind. Het beslissende duel in deze kwartfinale wordt zaterdag in Den Bosch afgewerkt.