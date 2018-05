Waterpolo play-outs: ZPB en SVH winnen eerste duel

De twee waterpolo mannenteams uit de regio hebben goede zaken gedaan in de play-outs tegen degradatie uit de eredivisie. De Barendrechters van ZPB H&L Productions versloegen BZC en De Rotterdammers van SVH waren te sterk voor De Ham.

ZPB speelde thuis tegen BZC Brandenburg, de ploeg die geen enkel punt pakte in de competitie. In het Inge de Bruijn zwembad werd het 11-8. Zaterdag kan ZPB het afmaken in de uitwedstrijd.

SVH won knap op bezoek bij De Ham uit Wormerveer, het team dat in de competitie nog dubbel zoveel punten haalde als de Rotterdammers (11 om 22). Toch won SVH deze uitwedstrijd met 6-8. Hierdoor kan ook SVH zich zaterdag veilig spelen.