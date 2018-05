Deel dit artikel:











Erasmus MC transplanteert succesvol eerste doorgespoelde nier Archieffoto het Erasmus MC

In het Erasmus MC in Rotterdam is voor het eerst in Nederland een nier van een overleden donor getransplanteerd die van tevoren is doorgespoeld met een warme vloeistof. Door de nieuwe techniek is de herstelperiode van de patiënt een stuk korter.

​Bij de nieuwe techniek wordt de nier eerst een paar uur doorgespoeld met een verwarmd mengsel van bloed, medicijnen en voedingsstoffen. Hierdoor wordt de nier eerst op lichaamstemperatuur gebracht. Pas daarna wordt de nier geplaatst. Normaal gesproken wordt bij een transplantatie gebruikgemaakt van een 'koude nier'. "Maar deze nieren hebben aanzienlijk meer tijd nodig om na de transplantatie goed te gaan werken", zegt transplantatiechirurg Robert Minnee van het Erasmus MC. De patiënt voelde zich volgens Minnee na de nieuwe transplantatie beter. De getransplanteerde nier begon zelfs direct met het aanmaken van urine. Bij een transplantatie van een koude nier duurt het vaak een paar weken voordat de nier optimaal werkt. Het Erasmus MC is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat de nieuwe donortechniek succesvol heeft toegepast. "We verwachten dat patiënten die met de nieuwe techniek worden geholpen ook na een jaar nog een beduidend betere nierfunctie hebben dan patiënten die een ‘koud behandelde’ nier hebben ontvangen", aldus Minnee.