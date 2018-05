Kat na uren bevrijd uit grill van auto in Vlaardingen

De brandweer van Vlaardingen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat uit een grill van een auto gered. Het beestje zat daar vermoedelijk al uren vast.

Poes Fien was sinds donderdagochtend vermist. Even later hoorde een van de baasjes tijdens het zoeken gemiauw uit de grill van een auto komen. Het dier bleek daar vast te zitten.

Rond middernacht werd de brandweer opgeroepen. Samen met de dierenambulance hebben ze Fien uit haar benarde positie weten te bevrijden.