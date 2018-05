De Wolf en Fraser te gast in FC Rijnmond

John de Wolf is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De oud-speler van Feyenoord bespreekt met verslaggever Sinclair Bischop, analist Geert den Ouden en presentator Etienne Verhoeff het aankomende voetbalweekend.

Ook is er een mooie reportage te zien over het bezoek van de Feyenoord-selectie aan het Sophia Kinderziekenhuis. FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17:15 uur op TV Rijnmond en is ook live te volgen via ons Facebook-account.

Zondag zal Henk Fraser aanschuiven als gast. De nieuwe trainer van Sparta zal vol interesse kijken naar de verrichtingen van zijn nieuwe club in de naderende nacompetitie. De uitzending op TV begint om 20:00 uur, maar is al vanaf 18:30 live te volgen via Facebook.