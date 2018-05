Vluchteling gaat met eigen verhaal het theater in

Vluchten en ergens anders een toevlucht zoeken. Miljoenen Joden maakten het tijdens de Tweede Wereldoorlog mee, maar ook miljoenen Syriërs vluchtten de afgelopen tijd weg uit hun land. In de theatervoorstelling 'My name is' staan mensen die huis en haard verlaten centraal.

"Ik zag overeenkomsten", vertelt Judith Scholte. Zij verweefde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog met verhalen van Syrische vluchtelingen in de voorstelling. "Ik zag hele aangrijpende verhalen, en dacht: dat kan ons ook overkomen."

De voorstelling gaat over een meisje dat in Rotterdam op zoek gaat naar haar geliefde, een vluchteling. Een brief brengt haar op het spoor van een in de Tweede Wereldoorlog verdwenen Joods meisje.

Vluchteling

Een van de mensen die meespeelt, is Bader. Hij is 30 jaar en vluchtte vier jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. Meespelen in de voorstelling doet hij in het Nederlands.

"Ik ben student aan de TU Delft. Ik vind het leuk om een nieuwe ervaring te hebben. Met zo'n voorstelling kunnen we een goed beeld geven over vluchtelingen en ons tijdperk."

Die ochtend in oktober werd ik aangehouden door soldaten van het regeringsleger. Ze hielden me onder schot en schreeuwden dat ik een terrorist was. Dit was het moment waar ik lang bang voor was geweest. Bader in de theatervoorstelling 'My name is'

"Ik vind het leuk om mee te doen", vertelt Bader. "De moeilijke momenten, maar ook de leuke momenten spelen een rol in de voorstelling."

Een eerste preview van de voorstelling is vrijdagavond te zien in het huiskamertheater van tante Nino op het Noordereiland. Vanaf juni wordt 'My name is' opgevoerd in Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht.