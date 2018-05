Ophef om lawaaiprotest ontroert veteraan: 'Zij hebben geen idee wat vrijheid is'

De opbouw van het Bevrijdingsfestival in Rotterdam is al in volle gang

Veteraan Frans Schoots maakte de Tweede Wereldoorlog als klein kind mee. Op het Bevrijdingsfestival in Het Park in Rotterdam gaat hij zaterdag speeddaten met bezoekers. Jong en oud kunnen hem en andere veteranen daar alles vragen.

Geboren in 1939 heeft Frans Schoots de Tweede Wereldoorlog van dichtbij meegemaakt. Als militair werd hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea, waar van 1950 tot en met 1962 oorlog woedde.

Oorlog is dan ook een belangrijk thema voor de veteraan. "Het herdenken van de doden die toen gevallen zijn, die hun leven hebben gegeven voor ons vaderland, dat is emotioneel voor mij", zegt Schoots.

Grote mond

Volgens hem is het heel belangrijk om hier op 4 mei even bij stil te staan. "Ik vind het heel vervelend dat er zoveel aandacht wordt gegeven aan mensen die geen oorlog hebben meegemaakt en daar nu wel een grote mond over hebben", vertelt hij.

Daarmee doelt Schoots onder andere op de initiatiefnemers van het, inmiddels afgelaste, lawaaiprotest, die met toeters en bellen de twee minuten stilte wilden verstoren. "Ze hebben geen idee wat vrijheid is, wat het is om niet te eten of geen licht in je huis te hebben", gaat hij verder. "Ik ben niet kwaad op die mensen, maar teleurgesteld."

Vieren van de vrijheid

Het vieren van de vrijheid is volgens de veteraan net zo belangrijk als het herdenken. "Het is heel belangrijk nu om te herdenken en morgen te vieren. De vlaggen uit."

Tijdens het speeddaten op het Bevrijdingsfestival zal hij samen met andere veteranen proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. "Het hangt er een beetje vanaf wat ze vragen natuurlijk", zegt hij. "Maar het leukste vind ik het als de jeugd er ook bij is."