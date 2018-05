Bioscopen en theaters in regio nemen stilte massaal in acht

In de culturele instellingen in de regio wordt het tijdens de herdenking om 20.00 uur vrijdagavond massaal twee minuten stil. Dat blijkt uit een rondgang langs bioscopen en theaters in de regio.

In veel bioscoopzalen gaat het scherm op zwart. In enkele andere zalen draaien de films wel door, maar legt het personeel het werk twee minuten neer.

In Ahoy begint een groot concert van een Indiase zangeres twee minuten na acht, nadat er eerst twee minuten stilte in acht zijn genomen.

Bezinning

"Bij ons gaan de films op zwart,'' zegt directeur Geert ter Steeg van de Dordtse bioscoop The Movies. "Daar hebben we goede ervaringen mee. Vorig jaar verliep deze manier van herdenken heel goed. Het was een bijzonder moment van bezinning, samen met mensen die je niet kent."

Ook in de Rotterdamse bioscoop KINO gaan de films op zwart. "De films gaan twee minuten uit", zegt directeur Frank Groot. "In de zalen gaat het licht even gedimd aan. Dat kondigen we aan bij de kassa." Ook in het restaurant van de bioscoop wordt het stil. "De muziek gaat daar uit."

Foyer is stil

In bioscoop LantarenVenster op de Rotterdamse Kop van Zuid wordt juist in de foyer stilte in acht genomen. "We leggen het werk even neer uit respect en kondigen dat ook aan. Om acht uur staat ons personeel stil en gaat de muziek uit", zegt directeur Pepijn Kuyper.

De enkele films die op dat moment in LantarenVenster draaien gaan wel door. "We hebben daar wel naar gekeken, maar de planning liet het stoppen niet toe.'' Filmgangers die toch behoefte hebben aan stilte kunnen in de foyer aansluiten. Directeur Kuyper kijkt naar de mogelijkheid om volgend jaar wel ook films zelf stil te zetten.

Cinerama

In de Rotterdamse bioscoop Cinerama gaan de films nu al wel op zwart. Ook de muziek in de lobby gaat uit. Het personeel neemt twee minuten stilte in acht.

Turks concert

Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel is verhuurd aan een Turkse organisatie. Het hen georganiseerde concert met Turkse muziek begint al om 19.00 uur. "Zij hebben om acht uur zelf de keuze of ze de muziek willen stilleggen of niet", zegt woordvoerder Jobien Rentmeester. "Ons personeel neemt de stilte hoe dan ook in acht. Die stilte is voor ons heel belangrijk.''

Stil op de gang

In de Schiedamse bioscoop Euroscoop draaien rond acht uur een handvol films. Die gaan gewoon door, laat woordvoerder Tito Curiel weten. "Maar het personeel stopt even met werken uit respect. We zetten de muziek uit en de kassa's zijn dan onbemand."

Omdat 4 mei een beladen avond is kiezen enkele instellingen er in de regio voor geen evenementen te programmeren. Zo is er in zalen als Grounds in Rotterdam en Theater aan de Schie in Schiedam geen programma.

Films gaan door

De films gaan door, maar in de rest van het complex wordt het stil. Dat laat Pathé weten. Dat geldt voor beide vestigingen in Rotterdam. Het personeel legt het werk neer en de muziek gaat uit.

Geen herdenking

Van de benaderde instellingen kon alleen Arcaplex in Spijkenisse niet zeggen of er stilte in acht wordt genomen. Wel stelde een woordvoerder dat in voorgaande jaren niks aan de herdenking werd gedaan.