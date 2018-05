S'damse Teringbrug-zangeres Sandy componeert Alzheimerhit

De Zingende Thuiszorgster Sandy Struijs die landelijk doorbrak met haar file-protestlied tegen de almaar haperende Botlekbrug, is met haar nieuwste dementie-tranentrekker staat inmiddels in de Alzheimerstchting top tien.

Mede daardoor is de struise multimediafotografe en thuiszorgzangeres inmiddels ook opgepikt bij de Neerlandstalig-adeptische TV-Oranje en 100% NL-zenders.

In d'r huidige woonplaats Vlaardingen weet deze moeder van 2 jonge kinderen niet wat ze overkomt. Inspiratief smaakt dit aanslaande succes dusdanig naar meer dat een cd met 15 nummers in de maak is.

De hardwerkende aimabele Sandy Struijs lijkt dus op weg naar een profijtnuttiger, bekende regio- of misschien zelfs wel landelijke bekendheidstatus,

Voor vlogger Jack F Kerklaan is dit alles in ieder geval een trigger om onverwijld eens bij ztz'ster en onderhavig fenomeen in wording Sandy langs te gaan......