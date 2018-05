Wie is de beste brandweerman van het land?

Zo snel mogelijk meters brandweerslang trekken, verdiepingen op- en afrennen en brandweerslang rollen. Dat zijn een aantal onderdelen van de World Police & Fire Games (WPFG), waarbij gezocht wordt naar de beste brandweerman van het land.

Brandweermannen, maar ook bijvoorbeeld politieagenten en douaniers mogen de uitdaging aangaan tijdens de Wereldhavendagen, in september in Rotterdam. Demonstraties van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden die dag afgewisseld met de verschillende onderdelen van de WPFG.

"Je moet fysiek sterk zijn. Na zestig meter slang trekken en veertig meter slang rollen voelen je benen als beton", vertelt brandweerman Bob, winnaar van vorig jaar. De geboren Rotterdammer werkt bij de brandweer in Scheveningen.

Wereldkampioenschap

Hij, en ook de winnaar van dit jaar, vertegenwoordigen Nederland op het wereldkampioenschap. Dat tweejaarlijkse evenement wordt in 2019 in China georganiseerd. "Daar strijden alle landen om de wereldtitel. Er doen zo'n zestig landen mee: 10 duizend deelnemers in 63 sporten", vertelt Eva van der Vegt van WPFG.

"Ik denk dat de Chinezen en Amerikanen een goede kans maken. Zij hebben meer ervaring en het zijn onwijs fitte gasten", zegt Bob over de concurrentie.

WK in Rotterdam

In 2021 is Rotterdam aan de beurt om het wereldkampioenschap van de World Police & Fire Games te organiseren. De nationale kampioenschappen moeten bijdragen aan meer bekendheid voor het wereldkampioenschap in Rotterdam. "Dan weten toekomstige deelnemers dat het eraan zit te komen, en kunnen mensen vast gaan trainen."