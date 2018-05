Deel dit artikel:











Maastunnel weer open na storing De Maastunnel

De Maastunnel is vrijdag in beide richtingen afgesloten geweest. De veiligheidssystemen in de tunnel waren uitgevallen, waardoor de tunnel uit voorzorg dicht was. Inmiddels is de storing verholpen.

Bij graafwerkzaamheden rondom de tunnel was een kabel geraakt waardoor veiligheidssystemen zoals de camera's in de tunnel waren uitgevallen. Vanwege de veiligheid werd daarom besloten om de tunnel af te sluiten.