Inbreker vast tussen twee muren, brandweer moet hem bevrijden Foto: archief

Een inbreker is in de nacht van donderdag op vrijdag klem komen te zitten tussen twee muren, toen hij samen met twee handlangers een café aan de Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen probeerde te beroven.

Rond half vijf vrijdagochtend kreeg de politie een melding van een inbraak bij het Kralingse café. Toen de politie arriveerde, probeerden de drie mannen via het plafond weg te vluchten. Een van de mannen kwam klem te zitten tussen een binnenmuur van het café en het pand ernaast. Hij moest bevrijd worden door de brandweer. Een van de andere mannen ontsnapte via de tuin, maar werd later alsnog opgepakt. De derde inbreker zakte tijdens de vluchtpoging in een pand naast het café door het plafond, maar wist te ontsnappen. De politie zoekt hem nog.